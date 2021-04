Neto diz que será o próximo presidente do Corinthians e fala de rusga com Benja

Neto também saiu em defesa de Rogério Ceni, treinador do Flamengo que é constantemente questionado pelas apresentações da equipe carioca

Neto entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta terça-feira, 27, ao dizer que será o próximo presidente do Corinthians, seu time do coração e clube onde teve mais sucesso nos tempos de jogador. Em seu canal no YouTube, o apresentador do Grupo Bandeirantes descartou comandar o Alvinegro, mas fez a promessa. “Eu não tenho vocação para ser treinador, nunca vou ser. Minha vocação é para ser presidente do Corinthians e é isso que eu vou ser. O próximo presidente do Corinthians sou eu”, cravou o comentarista, que poderá se candidatar em 2023, quando encerra o mandato de Duílio Monteiro Alves.

O ex-meia também voltou a falar sobre a sua briga com o jornalista Benjamin Back, com quem não se entende desde 2009 – eles discutiram feio sobre uma possível convocação de Ronaldo Fenômeno para a Copa do Mundo do ano seguinte, realizada na África do Sul. Na ocasião, o ídolo do Corinthians chegou a processar o comentarista esportivo, que acabou levando a melhor na Justiça. Perguntado se trabalharia com o apresentador, Neto rechaçou a ideia. “Não, não trabalharia com o Benja. Não daria nada, absolutamente nada. Jamais trabalharia. Eu jamais”, declarou.

Neto também saiu em defesa de Rogério Ceni, treinador do Flamengo que é constantemente questionado pelas apresentações da equipe carioca em campo. “Eu acho que ele (Rogério Ceni) é capaz de ser campeão de novo. Eu acho que ele é muito criticado pela imprensa e pelo Flamengo, acho que é uma sacanagem que fazem com ele. Ele foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa e não acreditam nele. Acho que vem muito do que era como jogador, né, um lobo solitário”, analisou.