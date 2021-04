Corinthians provoca São Paulo nas redes sociais em semana de clássico pelo Paulistão

Através de sua conta no Twitter, o Alvinegro cutucou o rival ao postar um vídeo em que Rodriguinho, atualmente no Bahia, aplica um drible no são-paulino Júnior Tavares, em clássico realizado em 2017, no estádio do Morumbi; assista

MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO Rodriguinho foi multicampeão com a camisa do Corinthians



O Corinthians usou as suas rede sociais na manhã desta quarta-feira, 28, para fazer uma provocação ao São Paulo. Através de sua conta no Twitter, o Alvinegro cutucou o rival ao postar um vídeo em que Rodriguinho, atualmente no Bahia, aplica um drible no são-paulino Júnior Tavares, hoje no Sport, em clássico realizado em 2017, no estádio do Morumbi. Na ocasião, o Tricolor ficou revoltado com a arbitragem e pediu uma falta, mas nada foi marcado. “Hoje é Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. É sempre importante se precaver da melhor forma a fim de evitar possíveis acidentes durante o expediente!”, brincou o Timão.

O Majestoso, no caso, foi realizado no dia 24 de setembro de 2017, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians conquistou o seu último torneio nacional. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1, com muita polêmica da arbitragem – além do lance em questão, o São Paulo também ficou na bronca com o árbitro por ter anulado um gol de Lucas Pratto. Os arquirrivais voltam a se enfrentar no próximo domingo, 2, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.