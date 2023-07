Quem é Santiago Hezze, volante argentino na mira do Palmeiras?

Natural de Buenos Aires, meio-campista é formado na própria categoria de base do Huracán e ganhou espaço no elenco profissional em 2020

Reprodução/Instagram/@santihezze5 Santiago Hezze está na mira do Palmeiras



Pressionada pela torcida, a diretoria do Palmeiras decidiu ir ao mercado da bola para tentar contratar um volante ainda nesta janela de transferências. Depois de ver a conversa com o brasileiro Wendel esfriar, a gestão de Leila Pereira está apostando em outro nome. A bola da vez é o argentino Santiago Hezze, de apenas 21 anos, do Huracán. A informação foi divulgada inicialmente pelo site “Nosso Palestra” e confirmada pelo repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, nesta terça-feira, 25. As negociações já começaram, mas ainda estão longe de um desfecho final. Mas, afinal, que é e como joga o possível novo reforço do Verdão?

Natural de Buenos Aires, Hezze é formado na própria categoria de base do Huracán e ganhou espaço no elenco profissional em 2020. Apesar de ser um volante de origem, o jovem vem evoluindo nos seus atributos ofensivos e ganhando mais liberdade para construir jogadas. Ao todo, o meio-campista soma 120 partidas oficiais na carreira, com nove gols e sete assistências no período – cinco tentos foram anotados nesta temporada. Com 1,82 m, o argentino também costuma entrar na área para disputas em jogadas de bola parada. Suas principais características, como não poderia ser diferente, são defensivas. Além de possuir um alto número de desarmes, ele também é importante nas interceptações. Abaixo, veja alguns lances do atleta, que já foi convocado para defender a seleção olímpica da Argentina.