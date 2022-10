Lula ou Bolsonaro? Gaviões da Fiel se manifesta após atos políticos em Corinthians x Fluminense; confira

Uniformizada do Timão se pronunciou após uma bandeira com o rosto do petista ser vista nas arquibancadas da Neo Química Arena

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Corinthians durante partida na Neo Química Arena, em Itaquera



O fim da partida entre Corinthians e Fluminense, realizada na última quarta-feira, 26, foi marcante para quem estava na Neo Química Arena. No setor norte do estádio, destinado às torcidas organizadas do Timão, uma bandeira com o rosto de Lula (PT), candidato à presidência da República, foi erguida. Além disso, vários torcedores do Alvinegro também hostilizaram Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição. Apesar das manifestações, a Gaviões da Fiel, principal uniformizada do clube do Parque São Jorge, negou apoiar o petista. “A diretoria executiva dos Gaviões da Fiel Torcida – Força Independente vem por meio dessa informar a todo quadro associativo, que não apoia nenhum dos candidatos que concorrem ao cargo máximo do executivo (Presidência) nas eleições 2022. O princípio da nossa existência é o Sport Club Corinthians Paulista, e desse não nos furtamos de todas manifestações, discussões e seu espectro político como um todo”, declarou.

Sobre as manifestações de parte da torcida do Corinthians na derrota para o Fluminense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a organizada afirmou que trataram-se de um ato “espontâneo” e que não “refletem as opiniões da uniformizada”. “Ainda que a torcida organizada seja um movimento popular e por consequência composto preponderantemente por trabalhadores e trabalhadoras, a sua função social não é participar dos rumos e das construções políticas que dinamicamente constituem um país. Para essas questões, existem partidos, militância organizada e movimentos espontâneos. Não obstante, é preciso deixar evidente ao quadro associativo, que as manifestações políticas ocorridas no último jogo foram espontâneas e não refletem as opiniões tampouco o direcionamento da torcida”, continuou a Gaviões.

Por fim, a uniformizada também negou estar indiferente no pleito que acontece no próximo domingo, 30. “O fato de não nos posicionarmos com relação aos presidenciáveis, não nos coloca como uma instituição indiferente aos rumos do país, ou às mazelas sociais que assolam o povo Brasileiro. Entretanto, cientes das nossas limitações e dos princípios que nos constituíram, focamos toda a nossa capacidade organizativa e de mobilização, para lutar pela redemocratização do grande Corinthians e da nossa instituição! Sem mais para o momento”, finalizou.