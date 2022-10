Na briga pelo G4 do Brasileirão, Corinthians perde para o Fluminense por 2 a 0

German Cano fez os dois gols do Fluminense na Neo Química Arena e manteve o Flu em 4º lugar

MAYCON SOLDAN/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Cano fez os dois gols do Fluminense no jogo



O duelo pelo G4 do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fluminense terminou com vitória para a equipe carioca. Os comandados de Fernando Diniz marcaram logo no início de jogo, aos 11 minutos, com Cano aproveitando cobrança de escanteio e abrindo o placar. Fora isso, a partida não teve muitos lances de emoção e o Fluminense até foi quem teve os lances mais perigosos. No segundo tempo, a partida ficou mais pegada, com jogadores do Fluminense caindo repetidas vezes. Aos 20 minutos, o Fluminense fez mais um, mas lance foi anulado por impedimento. Aos 24, Cano bateu cruzado e fez mais um, fechando em 2 a 0. O resultado deixa o Flu em 4º e o Timão em 5º. Separados por um ponto, a briga ainda segue entre os dois. No sábado, o Corinthians enfrenta o Goiás em partida atrasada da 32ª rodada. Devido às eleições e final da Libertadores, essa será a única partida do fim de semana. Fato muito ruim para o Corinthians foi a lesão de Gustavo Silva ainda no primeiro minuto de jogo. O lateral teve uma torção feia do tornozelo e, segundo informações da TV Globo, pode ser rompimento do ligamento (LCA). Renato Augusto também precisou ser substituído no primeiro tempo por lesão.