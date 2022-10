Palmeiras chega à final da Copa Libertadores feminina pela primeira vez

Time alviverde derrotou o América de Cali na semi por 1 a 0 e enfrenta o Boca Juniors na decisão

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Palmeiras joga pela primeira vez a Libertadores e já chegou à decisão



O Palmeiras está na final da Copa Libertadores feminina. Essa é a primeira vez que o time participa da competição e já chega até a decisão. O clube alviverde foi vice-campeão do Brasileiro 2021, e entrou no torneio ao lado de Corinthians e Ferroviária – que foram eliminados nas quartas de final. O Palmeiras faz uma boa campanha, tendo ficado atrás apenas do América de Cali, adversário desta quarta-feira, 26, que derrotou por 1 a 0 na semifinal, gol de Ary Borges. As Palestrinas venceram todas as partidas: 3 a 0 contra o Sporting Limpeño, 7 a 0 no Independiente del Valle e 2 a 1 no Universidad de Chile pela fase de grupos; 2 a 1 no Santiago Morning pelas quartas e 1 a 0 contra o América nas semifinais. O Palmeiras agora enfrentará o Boca Juniors, na próxima sexta-feira, às 19h (horário de Brasília) pelo título inédito.