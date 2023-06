Lula se anima com classificação do Corinthians na Copa do Brasil e projeta título na Libertadores; assista

Em rápida conversa com jornalistas, o presidente da República comemorou a vitória do Timão nos pênaltis sobre o Galo

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Lula durante reunião com os presidentes da América do Sul no Palácio Itamaraty em Brasília



Torcedor do Corinthians declarado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se animou com a classificação do time às quartas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, na Neo Química Arena. Em rápida conversa com jornalistas, o presidente da República exaltou a vitória nos pênaltis sobre o Galo, afirmou que o Alvinegro será campeão da Libertadores da América e projetou até uma decisão de Mundial de Clubes contra um time europeu. “Vocês viram o Corinthians ontem? Olha, o campeão da Champions League que se prepare para enfrentar o Corinthians”, disse. Em suas redes sociais, o chefe do Executivo fez questão de exibir o momento em demonstrava entusiasmo com o Timão. No torneio continental, restando duas rodadas para o término da fase de grupos, a equipe de Vanderlei Luxemburgo é a terceira colocada da chave E e precisa de bons resultados diante de Independiente del Valle (Equador) e Liverpool (Uruguai). Já a Liga dos Campeões tem Manchester City e Inter de Milão como finalistas – a decisão acontecerá em 10 de junho, em Istambul, na Turquia.