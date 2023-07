Luxemburgo cai se o Corinthians perder para o América-MG? Entenda a situação do treinador

Até o momento, técnico soma apenas 33% de aproveitamento à frente do Timão, com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas em 16 partidas

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Luxemburgo está 'balançando' no cargo de técnico do Corinthians



A diretoria do Corinthians pode adotar medidas drásticas após a partida diante do América-MG, marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 5, no Independência, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com informações obtidas pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deve continuar no cargo em caso de derrota para o Coelho. Até o momento, o “Professor” soma apenas 33% de aproveitamento à frente do Timão, com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas em 16 partidas. O baixo rendimento fez o Alvinegro cair na fase de grupos da Libertadores da América e se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileiro – atualmente, a equipe do Parque São Jorge é a 16ª colocada no Nacional.