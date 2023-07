Veja vídeo de Luan sendo agredido por torcedores do Corinthians

Meia-atacante ficou ensanguentado após ser surpreendido por membros da Gaviões da Fiel

Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Divulgação Luan não entra em campo desde fevereiro do ano passado



O meia-atacante Luan foi agredido por torcedores do Corinthians na madrugada desta terça-feira, 4. Enquanto se divertia em um motel na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, o jogador foi surpreendido por membros da organizada Gaviões da Fiel. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o atleta aparece sendo puxado pelo pescoço e recebendo ameaças. No Instagram, o ex-Grêmio exibiu sua bermuda ensanguentada. Até o momento, a polícia investiga o caso e tenta localizar os infratores. Em nota, a diretoria do Alvinegro repudiou o episódio, ressaltando que está demonstrando apoio jurídico ao meia. O site da Jovem Pan entrou em contato com o estabelecimento, mas não obteve resposta. Abaixo, confira algumas cenas do ocorrido.