Luxemburgo mostra abatimento no Corinthians, mas crê em virada sobre o Atlético-MG: ‘Não terminou’

Em entrevista coletiva, o treinador do Timão respondeu algumas perguntas de maneira ríspida e se defendeu de críticas

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Vanderlei Luxemburgo ainda não venceu em seu retorno ao Corinthians



O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, demonstrou abatimento e irritação após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão, pelas oitavas da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o treinador respondeu algumas perguntas de maneira ríspida e se defendeu de críticas. O comandante do Timão, por outro lado, afirmou que ainda acredita numa recuperação da equipe no duelo de volta, marcado para 31 de maio, na Neo Química Arena. “Resultado ruim, mas não terminou. São 180 minutos, vamos preparar, alguma coisa boa vai acontecer. Fizemos a entrada do Paulinho como volante, jogou muito bem, se posicionou, participou, desarmou, deu bom passe, acho que a gente acerta e erra, faz parte do futebol. Em jogo decisivo você não pode perder tempo de jogo se não está jogando bem. Deu certo trazer o Atlético para nosso campo, tivemos chance de matar o jogo com o Fausto, deu de peito de pé, em vez de dar de chapa, mas está tudo bem. Não esta tudo perdido, tem mais 90 minutos”, declarou.

Luxemburgo permanece sem vencer em seu retorno ao Corinthians. Até o momento, o treinador soma três derrotas e dois empates em cinco partidas à frente do Alvinegro. O técnico, porém, acredita numa evolução da equipe nas próximas partidas. “Uma vitória muda todo o ambiente. Toda a insegurança que está tendo. A perna fica pesada. Uma vitória muda totalmente. Vai chegar a vitória. Não vamos perder todos os jogos”, comentou. A sequência corintiana, porém, é bem complicada. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o time visitará o Flamengo no próximo domingo, 21. Depois, a equipe viaja para encarar o Argentinos Juniors, em busca de uma reabilitação na Libertadores. O Timão ainda pega Fluminense (Brasileiro) e Atlético-MG (Copa do Brasil) neste mês.