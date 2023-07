Luxemburgo poupa nove titulares, mas relaciona Renato Augusto contra o Universitário

Time desta terça-feira deve ser parecido com o que venceu o Liverpool na última rodada da Libertadores

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Corinthians vai com reservas para jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana



Há duas semanas, Vanderlei Luxemburgo admitiu que a Copa Sul-Americana não é uma prioridade para o Corinthians e de olho no duelo contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no sábado, na Neo Química Arena, o treinador deixou nove titulares fora da lista de relacionados para o jogo desta terça-feira, 11, com o Universitário, do Peru, pelos playoffs. Renato Augusto está na lista para ganhar ritmo e auxiliar os garotos, que ganham mais uma chance de mostrar serviço. Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Moscardo, Fausto Vera, Ruan Oliveira, Yuri Alberto e Róger Guedes ficarão apenas nos treinos. Nesta segunda-feira, 10, trabalharam na caixa de areia e fizeram trabalhos físicos. Entre os 24 relacionados para a partida estão Bruno Méndez e Murillo, Romero, Guiliano e Maycon. O Corinthians jamais perdeu para um rival do Peru na história. O jogo de volta será na outra terça-feira, dia 18, e caso o Corinthians avance entre o Newell’s Old Boys nas oitavas de final. O time deve ser parecido com o que venceu o Liverpool por 3 a 0.

*Com informações do Estadão Conteúdo