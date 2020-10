Seleção brasileira: Coutinho é cortado por lesão e Tite convoca Paquetá para jogos das Eliminatórias

Seleção enfrenta a Venezuela, no dia 13 de novembro, e o Uruguai, no dia 17, em busca de uma vaga para a Copa do Mundo de 2022

Lucas Figueiredo/CBF Lucas Paquetá participará da equipe que enfrentará Venezuela e Uruguai em novembro



O técnico Tite precisou fazer uma nova convocação para os próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Após Philippe Coutinho ser diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, o meio-campista Lucas Paquetá, do Lyon, na França, foi chamado para fazer parte da equipe que enfrenta Venezuela e Uruguai. Paquetá estava na lista de André Jardine para a equipe olímpica.

De acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, Coutinho não conseguiria se recuperar em tempo para as partidas que acontecerão na primeira quinzena de novembro, se fazendo necessária uma nova convocação. Paquetá jogou pela primeira vez na Seleção em 2018. Campeão da Copa América no ano seguinte, ele tem 11 partidas no currículo e dois gols marcados, sendo o último há um ano contra a Coreia do Sul.

Os convocados pelo técnico Tite se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis – RJ, no próximo dia 09 de novembro. No dia 13 enfrentam a seleção da Venezuela no estádio do Morumbi, em São Paulo. Dia 17 é a vez de encarar o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu. Com as duas vitórias conquistadas até aqui (5 a 0 contra Bolívia e 4 a 2 contra o Peru), o Brasil é o líder das Eliminatórias Sul-Americanas com o mesmo número de pontos da Argentina, mas leva vantagem no saldo de gols.