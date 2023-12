Marcelinho Carioca é encontrado e levado para delegacia em São Paulo

Ídolo do Corinthians foi sequestrado no domingo, 17, após ir a um show de pagode em Itaquera, na zona leste de São Paulo

MAURILO CLARETO/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians



O ex-jogador Marcelinho Carioca, que estava desaparecido desde domingo, 17, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 18, e levado a uma delegacia no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Após o depoimento, o ex-atleta foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no centro da capital paulista. No período em que estava sumido, um vídeo circulou nas redes sociais. Nele, o “Pé de Anjo” aparece ao lado de uma mulher e confirma que foi sequestrado pelo marido dela. “Estava no show em Itaquera. Eu saí com uma mulher que é casada. O marido dela pegou, me sequestrou e esse foi B.O”, disse a lenda do Timão, que apresenta sinais de agressão. Na operação, a PM prendeu três pessoas envolvidas no sequestro. Ao todo, familiares e amigos de Marcelinho chegaram a transferir cerca de R$ 90 mil para os criminosos. O ex-atleta foi raptado após comparecer no “Tardezinha”, show promovido pelo cantor de pagode Thiaguinho, realizado na Neo Química Arena, em Itaquera, neste fim de semana. De acordo com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, a polícia informou que o carro de Marcelinho foi visto rodando durante a madrugada em Cidade Tiradentes, também na zona leste, e, posteriormente, foi abandonado no município.

