Matheus Bidu, do Corinthians, é xingado de macaco após chamar torcedores do Universitarios de ‘racistas de m****’ 

Lateral esquerdo do Timão foi alvo de comentários preconceituosos após desabafar nas redes sociais

NELSON GARIBA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Matheus Bidu durante partida entre Corinthians x Universitarios, na Neo Química Arena



O lateral esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians, desabafou nas redes sociais. Logo após a classificação do Timão às oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante do Universitario, o jovem chamou alguns torcedores do Universitarios de racistas. “Inadmissível existirem seres humanos imundos como vocês, lixos de pessoas. Acham normal atos racistas? Enquanto existirem pessoas como vocês, o mundo não vai para frente. Racistas de m***”, escreveu o jogador. A declaração ocorreu uma semana após o preparador físico rival, o uruguaio Sebástian Avellino Vargas, ser preso na Neo Química Arena por imitar um macaco em direção aos torcedores corintianos – ele segue detido de maneira preventiva em São Paulo.

O desabafo de Matheus Bidu, entretanto, não surtiu efeito e causou mais ira entre os torcedores do Universitarios. Através do Instagram, o jogador do Corinthians recebeu diversas ofensas discriminatórias. Na maioria das vezes, o atleta foi chamado de “macaco” por peruanos. O conflito acontece após a partida desta terça-feira, 18, ser interrompida por uma confusão entre jogadores das duas equipes. Após marcar o segundo gol, o jovem Ryan provocou os rivais e causou um tumulto no Estádio Monumental. Após a partida, o técnico Jorge Fossati, do Universitario, comparou a atitude com o caso de racismo de seu preparador físico. “No jogo de lá, falaram ‘índio’ ao banco de reservas durante todo o jogo. Que eu saiba, índio pretende ser uma palavra ofensiva ou racista. Isso não se falou lá, parece que ninguém ficou sabendo, só escutaram um lado”, disse o treinador. “Agora aqui, de novo, não aconteceu nada pelo gesto (de Ryan) de mostrar a camisa. Isso é rir da cara ou o quê? O garoto tem o que, 12 anos? Mas lá, por um gesto, tem um preparador físico preso há sete dias. Aqui tem que desculpar porque, pobrezinho, é um jovenzinho”, acrescentou.