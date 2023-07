Vanderlei Luxemburgo pede desculpas por Ryan após confusão com Universitario: ‘É muito jovem’

Jogador marcou o gol da vitória, tirou a camisa e mostrou para a torcida adversária o que atiçou os rivais; ele e Matheus Araújo foram expulsos

EFE/ Aldair Mejía Ryan provocou a torcida adversária depois de marcar o gol da vitória do Corinthians



A partida entre Universitario e Corinthians nesta terça-feira, no Peru, terminou em confusão depois de um ambiente hostil ter sido criado pela prisão do preparador físico da equipe peruana no jogo de ida por racismo. O Corinthians venceu o jogo por 2 a 1 e, logo após o segundo gol marcado por Ryan, jogadores do Universitario foram para cima do jovem jogador e a polícia precisou intervir. Ryan tirou a camisa e mostrou para a torcida adversária, o que iniciou tudo. Após o jogo, Roger Guedes e Vanderlei Luxemburgo pediram desculpas pela confusão. O treinador indicou que Ryan é muito jovem e foi levado pelo momento. “Ele é muito jovem, só tem 19 anos, é a primeira vez que em uma viagem internacional. Fez um gol importante e transcendeu a parte do futebol, não é legal isso, mas ele é jovem e precisa aprender muito. Queria pedir desculpas para os torcedores, a diretoria e aos jogadores porque não é bom sair do campo com uma briga entre os jogadores. Não era nossa intenção, tenho muito respeito pela gente daqui, então queria pedir desculpas desse momento”, disse. Ryan e Matheus Araújo foram expulsos e não enfrentam o Newell’s Old Boys. Ainda na coletiva, Vanderlei também enfatizou que o Corinthians não fez nada de errado no jogo de ida e que a prisão do preparador físico é resultado da lei brasileira de injúria racial/racismo.