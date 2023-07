Com confusão no fim, Corinthians vence o Universitario e se classifica na Sul-Americana

Quatro jogadores foram expulsos e partida foi até os 111 minutos; próximo adversário do Timão será o Newell’s Old Boys

EFE/ Aldair Mejía Maycon e Ryan marcaram os gols da vitória do Corinthians contra o Universitario



Universitario-PER e Corinthians fizeram uma partida intensa nesta terça-feira, 18, pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Timão saiu vitorioso por 2 a 1 (3 a 1 no agregado) e se classificou para as oitavas de final. O pré-jogo foi muito tenso, com alerta de segurança para o elenco corintiano e ameaça de W.O. Mas dentro de campo, os times não entregaram muito. O Corinthians venceu a ida por 1 a 0 e os peruanos precisavam buscar o resultado. No primeiro tempo, o goleiro Carlos Miguel trabalhou bastante, mas o cenário mudou no segundo tempo. Aos 24 minutos, Roger Guedes acertou bola no travessão e, no rebote, Maycon chutou para a rede e abriu o placar. Dez minutos depois, a arbitragem marcou pênalti para o Universitario. Flores foi para a cobrança e empatou o duelo. Nos acréscimos, Guedes participou do lance e, depois de rebote do goleiro, Ryan empurrou pro gol e decretou a vitória por 2 a 1. Após o gol, uma confusão se formou e a polícia precisou intervir. Quatro jogadores foram expulsos (dois do Corinthians e dois do Universitario). Na próxima fase, o Corinthians enfrenta o Newell’s Old Boys – ARG com jogos de ida na semana do dia 2 de agosto e volta na semana de 9 de agosto.