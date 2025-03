Matías Rojas x Corinthians: CAS agenda audiência sobre dívida de R$ 40,4 milhões em direitos de imagem

Esta instância é a última oportunidade para o clube paulista contestar a decisão da Fifa, que já determinou o pagamento da quantia ao atleta

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Matías Rojas busca cobrar do Corinthians uma quantia de R$ 40,4 milhões, que se refere a direitos de imagem



A Corte Arbitral do Esporte (CAS) agendou para o dia 29 de abril a audiência referente ao recurso apresentado por Matías Rojas, jogador que atualmente defende o River Plate. Ele busca cobrar do Corinthians uma quantia de R$ 40,4 milhões, que se refere a direitos de imagem. Esta instância é a última oportunidade para o clube paulista contestar a decisão da Fifa, que já determinou o pagamento da quantia ao atleta, que esteve no Corinthians entre 2023 e 2024.

No final de fevereiro do ano passado, Rojas solicitou a rescisão de seu contrato com o Corinthians, alegando que o clube não havia cumprido com os pagamentos devidos relacionados aos direitos de imagem. Após deixar o time, o jogador foi contratado pelo Inter Miami e, em seguida, transferiu-se para o River Plate, onde atualmente atua.

Além do litígio envolvendo Rojas, o Corinthians enfrenta uma série de outros processos na Fifa, que somam mais de US$ 9,4 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 55 milhões. Esses casos estão relacionados a contratações de jogadores e também foram levados ao CAS. O clube espera que a resolução desses processos não resulte em punições, como a proibição de transferências, até que as questões sejam decididas. O desfecho dessas disputas pode levar até um ano, o que gera uma expectativa de incerteza para o Corinthians. A situação financeira do clube pode ser impactada, dependendo do resultado das audiências e das decisões que serão tomadas pelo CAS e pela Fifa. A

Publicado por Sarah Paula

