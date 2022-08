Maycon fratura dedo do pé e desfalca Corinthians em decisões da Libertadores e Copa do Brasil

A lesão aconteceu na derrota diante do Flamengo, na última terça-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Maycon fraturou o dedo do pé na derrota do Corinthians para o Flamengo



O Corinthians informou na tarde desta sexta-feira, 5, que o meio-campista Maycon foi diagnosticado com uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo. A lesão aconteceu na derrota para o Flamengo, na última terça-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores, em uma dividida com o rival Thiago Maia. Em nota, o clube não estipulou o prazo de recuperação, mas o volante será baixa no duelo da volta contra o Rubro-Negro, marcado para o dia 12 de agosto. Além disso, ele também deve desfalcar o Timão no embate com o Atlético-GO, na rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil, em 17 de agosto – na ida, os corintianos perderam por 2 a 0, em Goiânia. “O meio-campista Maycon, que foi substituído ainda no primeiro tempo no último jogo do Corinthians, teve constatada uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo. Ele já iniciou o tratamento com a equipe de saúde e performance”, informou o Alvinegro. Ao mesmo tempo em que lamenta a notícia envolvendo o atleta, Vitor Pereira pode contar com os retornos de Renato Augusto e Willian contra os flamenguistas.