Maycon sofre lesão muscular e desfalca Corinthians em reta importante da temporada

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Maycon, do Corinthians, comemora gol marcado contra o Boca Juniors



O Corinthians informou nesta terça-feira, 14, que o meio-campista Maycon foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita. Apesar de não estipular a data de retorno do volante, o Alvinegro ficará sem contar com o talento do jogador por um mês, no mínimo. O atleta, desta forma, é baixa nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e deve desfalcar a equipe nos torneios de mata-mata. O Timão encara o Santos nos dias 22 de junho e 13 de julho pela oitavas da Copa do Brasil. Na Copa Libertadores da América, o rival será o Boca Juniors (Argentina), em partidas marcadas para os dias 28 de junho e 5 de julho.

Segundo colocado do Brasileirão, o Corinthians tenta retomar a ponta nesta quarta-feira, 15, quando visita o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na manhã de hoje, o time comandado por Vitor Pereira fez a última atividade no CT Dr. Joaquim Grava, realizando um treino tático e um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas. À tarde, a delegação corintiana embarca para a capital paranaense – o clube não divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Furacão.