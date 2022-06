Jô diz estar ‘indignado’ com notícia sobre filho fora do casamento: ‘Não tem nenhum fundo de verdade’

Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, o centroavante desmentiu a informação do colunista Léo Dias

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Jô colecionou três passagens pelo Corinthians e ganhou quatro títulos



O atacante Jô, que rescindiu contrato recentemente com o Corinthians, viu o seu nome ser envolvido em mais uma polêmica nesta terça-feira, 14. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, o centroavante engravidou uma amante, a influenciadora Maiára Quiderolly. Procurado pela reportagem da Jovem Pan Online, no entanto, o atleta de 35 anos negou a informação e disse estar “indignado” com os rumores. “Estou indignado! Não tem nenhum cabimento isso. Essas pessoas estão querendo se aproveitar da situação que aconteceu na semana passada para se promover. Não tem nenhum fundo de verdade nisso que está sendo veiculado”, declarou Jô, através de sua assessoria de imprensa. Nas redes sociais, entretanto, ele preferiu não se manifestar e até excluiu sua conta no Instagram.

Jô é casado com Cláudia Santos há 15 anos e tem dois filhos com a esposa. No final do ano passado, porém, a relação dos dois estremeceu após o “sumiço” do atacante, que ficou três dias sem dar notícias após uma festa promovida por Douglas Costa, então atleta do Grêmio. Na época, o jogador chegou a anunciar o fim de seu casamento, reconhecendo que “decepcionou” sua mulher. Ainda assim, após alguns dias, eles reataram e passaram a publicar fotos juntos. Revelado pelo próprio Corinthians, Jô também possui passagens por Internacional e Atlético-MG, além de vários clubes do exterior, como CSKA (Rússia), Manchester City (Inglaterra), Galatasaray (Turquia), Jiangsu Suning (China) e Nagoya Grampus (Japão), por exemplo.