Memphis Depay decide contra a Lituânia com 2 gols e se isola como o maior artilheiro da Holanda

Atacante do Corinthians chegou a 52 tentos pela seleção holandesa e superou Robin van Persie, que possui 50 em 102 jogos pelo conjunto laranja

PETRAS MALUKAS / AFP Memphis Depay após a partida entre Lituânia e Holanda, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026



Johan Cruyff, Faas Wilkes, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Arjen Robben. A respeitável lista de astros goleadores da Holanda, de diferentes épocas, ganhou um novo líder neste domingo: Memphis Depay, que chegou a 52 gols pela seleção – foram dois na partida – e se isolou como artilheiro máximo na história da equipe.

O atacante do Corinthians só precisou de 10 minutos para abrir o placar na sofrida vitória holandesa por 3 a 2 sobre a anfitriã Lituânia, no estádio Darius e Girenas, em Kaunas, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Após exigir boa defesa do goleiro Gertmonas e também finalizar para fora na pressão inicial dos visitantes, Depay completou o cruzamento rasteiro de Gakpo, da esquerda, para alcançar a marca histórica.

Assim, em sua 104ª partida pela Holanda, o camisa 10 superou Robin van Persie, autor de 50 gols em 102 jogos pelo conjunto laranja – Klaas-Jan Huntelaar é o terceiro colocado da lista, com 42 gols em 76 partidas. O corintiano, que chegou a ter sua vaga ameaçada pelo técnico Ronald Koeman ao trocar o futebol europeu pelo brasileiro, há um ano, também contribuiu com 30 assistências na seleção.

O tento de Depay e o amplo domínio no início da partida deram a sensação de que os holandeses não teriam dificuldades para alcançar sua terceira vitória em quatro partidas – a situação ficou ainda mais tranquila quando Quinten Timber anotou 2 a 0. Os visitantes, porém, perderam o foco e permitiram o empate dos lituanos por 2 a 2, ainda no primeiro tempo, com gols de Gineitis e Girdvainis.

Com a liderança da chave ameaçada, os holandeses martelaram em busca do gol na etapa complementar, mas, com a defesa aberta, sofriam nos contragolpes da Lituânia. Aos 19 minutos, coube novamente a Depay cabecear um cruzamento certeiro de Dumfries da direita para colocar os visitantes em vantagem. Destaque da partida, o camisa 10 foi substituído aos 37 minutos por Weghorst, mas seus companheiros conseguiram segurar a pressão lituana nos minutos finais. Com o resultado, a Holanda chegou a 10 pontos na liderança do Grupo G das Eliminatórias da Europa, enquanto os lituanos somam três. Na rodada dupla de outubro, a equipe comandada por Koeman visita Malta, no dia 9, e recebe a Finlândia, no dia 12.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert