Verstappen leva Grande Prêmio da Itália deixando McLaren para trás; Bortoleto é oitavo
Com o resultado, a vantagem do australiano na liderança do Mundial de Pilotos caiu para 31 pontos sobre o companheiro de equipe (324 a 293)
Em uma corrida frenética, marcada por boas ultrapassagens, leves colisões e erros das equipes na troca de pneus, Max Verstappen fez valer a pole position, superou a McLaren e venceu o GP da Itália, neste domingo, no circuito de Monza – Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio. Gabriel Bortoleto foi prejudicado por um péssimo pit stop da Sauber, mas fez uma prova sólida e terminou na 8ª posição, após alinhar em sétimo no grid – seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, nem sequer largou, com problemas no carro. Com o resultado, a vantagem do australiano na liderança do Mundial de Pilotos caiu para 31 pontos sobre o companheiro de equipe – 324 a 293. Bortoleto somou mais quatro pontos com o oitavo lugar e chegou a 18 na classificação – é o 16º colocado.
O duelo travado entre o pole position, Max Verstappen, e Lando Norris marcou o início do GP da Itália. O piloto da McLaren atacou o tetracampeão e se irritou com uma manobra da Red Bull logo na primeira volta: “O que este idiota está fazendo? Primeiro me jogou na grama e depois cortou a chicane”, reclamou no rádio. Norris fez a ultrapassagem, mas levou o troco na quarta volta. A partir daí, o holandês tratou de registrar seguidas voltas mais rápidas para abrir distância dos carros da McLaren – tinha 4s2 de vantagem após 15 voltas.
Logo atrás da briga pela ponta, Piastri e Leclerc duelavam pelo terceiro posto. O piloto da Ferrari levantou a torcida italiana ao ultrapassar o líder do Mundial de Pilotos, mas não conseguiu se manter à frente da McLaren por muito tempo e voltou à quarta posição. Gabriel Bortoleto sobreviveu ao conturbado início de prova, mantendo o sétimo posto do grid, ultrapassou a Aston Martin de Alonso, chegou a emparelhar sua Sauber à Mercedes de Russell, na terceira volta, mas não resistiu à potência da Ferrari de Hamilton – que havia largado em décimo – e retornou à sétima posição.
Após 20 das 53 voltas, Verstappen liderava com 5s6 de vantagem sobre Norris, que era seguido por Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton e Bortoleto. O brasileiro vinha mais de 4s7 atrás do heptacampeão, mas era pressionado por Alonso – perdeu a posição na parada para trocar pneus, no giro seguinte – ocupavam o 15º e 16º posto, respectivamente.
Na 26ª volta, Bortoleto ganhou uma posição após Alonso pegar a zebra e quebrar a suspensão traseira do carro, que o obrigou a abandonar a prova. Com as paradas nos boxes dos concorrentes, o brasileiro alcançou a 12ª posição. Na frente, Verstappen liderava com 6s2 de vantagem sobre Norris, que era pressionado por Piastri.
Com estratégia de uma parada, Verstappen fez seu pit stop a 15 voltas do fim e Norris reassumiu a liderança da prova, 5s8 à frente de Piastri e com 12s6 de vantagem sobre o tetracampeão. Hamilton também foi aos boxes e retornou em nono lugar. Sainz e Bearman colidiram na curva, em tentativa de ultrapassagem, mas conseguiram retornar. Bortoleto atacou Gasly e ganhou o 11º posto.
A McLaren deixou a troca de pneus de seus carros para a reta final da prova e Verstappen retomou a liderança. O erro no pit stop de Norris fez com que ele perdesse o segundo posto para Piastri, mas o australiano cedeu o posto, a pedido da escuderia inglesa, a quatro voltas da bandeirada – Verstappen, que ironizou a troca de posições do rival, terminou em primeiro com boa vantagem. Graças às paradas e a uma punição a Antonelli, Bortoleto ganhou posições e terminou em oitavo, retornando à zona de pontuação.
Os carros voltam à pista no GP do Azerbaijão, a 17ª etapa da temporada de Fórmula 1, entre 19 e 21 de setembro. A corrida, no domingo (21), está marcada para as 8h (horário de Brasília).
Confira o resultado do GP da Itália de Fórmula 1:
1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h13min24s325
2º – Lando Norris (ING/McLaren), a 19s207
3º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 21s351
4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 25s624
5º – George Russell (ING/Mercedes), a 32s881
6º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 37s449
7º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 50s537
8º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 58s484
9º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 59s762
10º – Isack Hadjar (FRA/RB), a 1min03s891
11º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min04s469
12º – Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min19s288
13º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min20s701
14º – Liam Lawson (NZL/RB), a 1min22s351
15º – Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta
16º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
17º – Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta
18º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta
Não completaram a prova: Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) e Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias
