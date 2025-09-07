Cruzeiro e Corinthians fazem jogo emocionante e empatam no primeiro duelo da final do Campeonato Brasileiro Feminino
Timão tomou a frente por duas vezes, porém as Cabulosas evitram o prejuízo; partida de volta, que definirá a grande campeã, está marcada para o próximo domingo
O Estádio Independência, em Belo Horizonte, foi palco de um confronto emocionante neste domingo (7), marcando o primeiro capítulo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Cruzeiro e Corinthians protagonizaram um empate eletrizante de 2 a 2, com as Brabas do Corinthians saindo na frente duas vezes e as Cabulosas do Cruzeiro buscando o empate em ambas as ocasiões. A partida de volta, que definirá a grande campeã, está marcada para o próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
O Confronto
O Corinthians começou com força total. Logo aos 3 minutos, Duda Sampaio assustou, mas parou na boa defesa da goleira Camila. Pouco depois, Gi Fernandes não perdoou, chutando rasteiro para abrir o placar para as Brabas. A equipe paulista manteve o ritmo, mas o Cruzeiro reagiu e, aos 27 minutos, Marília subiu de cabeça para deixar tudo igual. O Cruzeiro ainda teve chances de virar o jogo no primeiro tempo, com Vanessinha e a camisa 7, mas a goleira corintiana Nicole brilhou com defesas importantes. No final da etapa, Jaqueline e Vic Albuquerque também tiveram oportunidades para o Corinthians, mas pararam na arqueira celeste, Camila.
O segundo tempo foi mais estudado, com as equipes criando menos chances. No entanto, o Corinthians conseguiu se impor novamente. Aos 28 minutos, Tamires cruzou e Gabi Zanotti completou para recolocar as Brabas em vantagem. O Cruzeiro, no entanto, mostrou resiliência e, apenas cinco minutos depois, Isabela empatou novamente de cabeça, selando o placar final.
Escalações e Arbitragem
Cruzeiro: Camila; Isabela, Isa Haas, Vitória Calhau, Paloma Maciel; Bedoya, Gisseli (Leticia Alves), Pri Back (Gaby Soares); Byanca Brasil, Marília (Letícia) e Vanessinha (Sochor).
Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Dayana Rodríguez (Yaya), Duda Sampaio (Andressa Alves), Gi Fernandes (Johnson); Vic Albuquerque (Leticia Monteiro), Gabi Zanotti e Jaqueline.
Arbitragem: A partida foi apitada por Thayslane de Melo Costa, auxiliada por Maira Mastella Moreira e Fernanda Kruger. Gilberto Rodrigues Castro Junior foi o responsável pelo VAR.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias
