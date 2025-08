Memphis Depay e Félix Torres se desentendem em treino do Corinthians antes do dérbi

Os dois atletas começaram a discutir depois de uma disputa de bola, e a situação só foi contornada depois que outros jogadores intervieram; Fabinho Soldado teve de ir ao gramado para parar a confusão

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Internamente, o momento de desarmonia foi considerado algo natural de treino



Memphis Depay e Félix Torres se desentenderam durante o treinamento do Corinthians nesta terça-feira (5), véspera do clássico decisivo com o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem. Os dois atletas começaram a discutir depois de uma disputa de bola, e a situação só foi contornada depois que outros jogadores intervieram. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, teve de ir ao gramado para colocar um ponto final no desentendimento. Internamente, o momento de desarmonia foi considerado algo natural de treino, ainda mais no dia anterior a um jogo de tanto peso quanto um dérbi. Até por isso, não haverá nenhuma punição aos envolvidos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esta é a segunda vez neste ano que vem a público um desentendimento interno entre atletas do Corinthians. Em março, durante a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no jogo de ida da eliminação corintiana da Pré-Libertadores, Memphis e Gustavo Henrique tiveram um bate-boca mais acalorado enquanto acontecia uma discussão generalizada no vestiário. O episódio ocorreu no intervalo da partida. Apesar dos ânimos exaltados no treinamento desta terça, o time do Parque São Jorge chega ao dérbi menos pressionado que o rival, já que ganhou por 1 a 0 o jogo de ida, na Neo Química Arena. Por isso, joga por um empate no Allianz Parque, às 21h30 desta quarta-feira, para ir às quartas de final.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias