Moscardo volta aos treinos no Corinthians visando duelo na Copa do Brasil

Meio-campista passou por cirurgia de apendicite e segue em período de reabilitação

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Moscardo subiu para o profissional nesta temporada e garantiu vaga no time titular



O jovem meio-campista Gabriel Moscardo subiu da base do Corinthians nesta temporada e garantiu espaço na equipe principal de Vanderlei Luxemburgo. No entanto, uma cirurgia de emergência de apendicite o tirou das partidas temporariamente. Nesta quinta-feira, 3, Moscardo retornou aos treinamentos em campo. Segundo o clube, ele fez aquecimento com o elenco e um trabalho individual com o preparador físico Daniel Félix. A presença do meia não está confirmada para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no dia 16 de agosto, mas até lá é possível que ele consiga se recuperar. Maycon tem ocupado a vaga que foi do jovem. O Corinthians está em vantagem no duelo com a vitória por 2 a 1 na ida. Nesta quinta, o Corinthians também iniciou sua preparação para o confronto contra o Internacional, no sábado. A equipe volta a treinar na manhã desta sexta e de tarde viaja para o Rio Grande do Sul.