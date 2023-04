Mulher de Maycon, do Corinthians, desabafa após receber ameaças: ‘Chega’

Ataque acontece depois do Alvinegro ser derrotado para o Remo, no Mangueirão, em duelo válido pela Copa do Brasil

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Maycon está sofrendo críticas de torcedores do Corinthians



A mulher do meio-campista Maycon, do Corinthians, relatou que sofreu ameaças após a derrota para o Remo, na noite da última quarta-feira, 12, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Através do Instagram, Lyarah Vojnovic desabafou e avisou que não irá tolerar ataques de torcedores. “Passando para lembrar que esse é o Insta da Lyarah. E qualquer tipo de ameaça não passará batido dessa vez, mesmo que haja respeito da nossa parte. Além de atletas, são pais, maridos e filho, todos têm seus problemas, mas o mínimo que precisam ter é respeitar a família. E digo mais, se tocarem no nome dos meus filhos, vai ser pior. Chega!”, escreveu a esposa do volante. O episódio, vale lembrar, não é o primeiro envolvendo atletas corintianos. Em 2022, o meia-atacante Willian disse ter deixado o Timão por causa das críticas pesadas. O goleiro Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, chegou a ser ameaçado de morte. Após o revés na capital paraense, os comandados de Fernando Lázaro retornam a campo neste domingo, 16, para enfrentar o Cruzeiro, pela rodada de estreia do Brasileirão.