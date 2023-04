Torcedor do Corinthians morre após ser atingido por rojão antes de jogo contra o Remo

Ônibus da uniformizada do Timão sofreu uma emboscada nos arredores do Mangueirão; outro corintiano está ferido e foi hospitalizado

Reprodução/Instagram/@cdpavilhao9 Torcedor do Corinthians morreu após organizada sofrer uma emboscada no Pará



A Pavilhão Nove, uma das tradicionais organizadas do Corinthians, informou que o seu diretor, Rafael Merenciano, morreu na noite da última quarta-feira, 12, após uma confusão antes da partida diante do Remo, no Mangueirão. Antes da bola rolar em Belém, no confronto válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, um ônibus da uniformizada sofreu uma emboscada, sendo atacado por rojões. O corintiano foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. “É com muita tristeza que informamos o falecimento do nosso sócio Rafael Merenciano, nosso amigo pessoal e diretor. Rafa, agradecemos por tudo o que fez em prol do Bloco e Torcida Pavilhão Nove, desejamos sentimentos à família nesse momento doloroso, que esteja eternamente dentro dos nossos corações”, lamentou o grupo. Nas redes sociais, vídeos do incidente mostram algumas cenas da confusão. Em nota, a Polícia Militar do Pará comunicou que um outro corintiano foi ferido e está internado no Hospital Metropolitano. Até o momento, ninguém foi detido. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Confusão em Belém, um homem que se encontrava na caminhada dos Gaviões se encontra gravemente ferido, a princípio, foi atingido em cheio por uma bomba caseira. Gaviões e Terror Bicolor são antigos inimigos. pic.twitter.com/HU1yUkZvHt — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) April 13, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por C.D. PAVILHÃO NOVE (Oficial) (@cdpavilhao9)