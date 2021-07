Na Arena Pantanal, Corinthians vence o Cuiabá por 2 a 1 pelo Brasileirão

Roni e Adson marcaram os gols da vitória do Timão; Rafael Elias diminuiu para o Cuiabá

GUSTAVO FARINACIO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Fagner e Roni comemorando o primeiro gol



O Corinthians viajou para enfrentar o Cuiabá pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1, gols de Roni e Adson. A vitória coloca a equipe de Sylvinho em 10º na tabela, enquanto os adversários estão em 15º lugar. A partida foi disputada no primeiro tempo. Aos 24, o Cuiabá chegou com Felipe Marques, mas a bola foi para a linha de fundo. Quatro minutos depois, Roni recebeu de Adson e tocou rasteiro na saída do goleiro João Carlos, abrindo o placar na Arena Pantanal. Aos 38, o Corinthians chegou novamente no ataque, desta vez com Roni tocando para Adson, que chutou de perna esquerda e fez 2 a 0. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno no início e o Cuiabá não conseguia criar jogadas.

Aos 18 minutos, Jô balançou as redes depois de uma cobrança de escanteio, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento do atacante. Aos 25, o Cuiabá diminuiu o placar com Rafael Elias que cabeceou na pequena área e a bola desviou em Fábio Santos e enganou Cássio, morrendo no fundo das redes. Nos acréscimos, Anderson Conceição foi expulso por cotovelada em Gabriel. Na próxima rodada o Corinthians enfrenta o Flamengo, na Neo Química Arena, domingo, às 16h (horário de Brasília). O Cuiabá, por sua vez, viaja até o Rio Grande do Sul para jogar contra o Internacional no sábado, às 20h.