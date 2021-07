Tóquio 2020: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançam para semifinal e garantem medalha no surfe

Chegada de tufão antecipou a final do surfe masculino e feminino, que acontecem na madrugada desta terça-feira

Miriam Jeske/COB Ítalo Ferreira avançou nas quartas depois de vitória contra o japonês Ohhara



O Brasil confirmou o favoritismo no surfe masculino na manhã desta terça-feira, 27, no Japão (noite de segunda-feira no Brasil) e garantiu uma medalha na modalidade, faltando definir qual posição. A dupla Gabriel Medina e Ítalo Ferreira se classificou para a semifinal após vencer suas baterias nas quartas de final. Medina enfrentou o francês Michel Bourez e avançou com 15.33 pontos contra 13.66 do adversário. Ítalo teve uma margem maior e bateu o japonês Hiroto Ohhara com 16.30 pontos enquanto o rival fez 11.90. Na fase decisiva, Gabriel Medina enfrenta o japonês Igarashi, às 23h48 (horário de Brasília) e Ítalo entra na água contra Owen Wright às 00h24. Por causa da chegada de um tufão, a final do surfe foi adiantada para essa madrugada. No feminino, Silvana Lima enfrenta a norte-americana Carissa Moore pelas quartas de final às 22h36. As finais acontecem entre as 2h e as 4h.