Árbitro marca pênalti após apito final, Carrasco perde e Atlético de Madrid é eliminado na Liga dos Campeões

Equipe espanhola empatou em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen, pelo Grupo B, e ainda pode ficar de fora da Liga Europa

EFE/ Juanjo Martín. No último lance, Carrasco perdeu pênalti e Atleti foi eliminado do torneio



Teve de tudo no jogo entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, no Wanda Metropolitano. Os comandados de Diego Simeone precisavam da vitória para tentar uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. No entanto, o clube alemão também precisava do resultado. Sendo assim, tudo poderia acontecer. E aconteceu. Aos nove minutos, Diaby abriu o placar para o Leverkusen. Aos 22, Carrasco deixou tudo igual. No entanto, aos 29 minutos, Hudson-Odoi recolocou os alemães em vantagem. O jogo ficou dramático e, no segundo tempo, o Atleti voltou melhor. Logo aos cinco minutos, De Paul empatou o duelo. Com o empate, o Atlético era eliminado, mas quando finalizava sempre parava no goleiro Hradecky. A eliminação era certa até que, no último lance da partida, a bola bateu na mão de um dos zagueiros do Leverkusen e o juiz apitou o fim. Porém, voltou atrás ao ser chamado pelo VAR e foi analisar. Marcou pênalti. No lance que poderia colocar o Atlético na última rodada da fase de grupos ainda com chances de avançar, Carrasco bateu, Hradecky defendeu. No rebote, Saul mandou de cabeça no travessão e, no outro rebote, Reinildo chutou pro gol e a bola bateu em Carrasco e foi pra fora (veja o vídeo abaixo). Assim, o Atlético de Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões. No Grupo B, o Club Brugge avançou em primeiro e o Porto em segundo. Atlético e Bayer ainda podem se classificar para a Liga Europa na última rodada.