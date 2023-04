Na estreia no Campeonato Brasileiro, Corinthians vence o Cruzeiro por 2 a 1

Jogo morno na Neo Química Arena teve presença de Ronaldo Fenômeno na arquibancada

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians vence o Cruzeiro mesmo sem fazer grande apresentação na Neo Química Arena



Sob os olhares de Ronaldo Fenômeno na Neo Química Arena, o Corinthians recebeu o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro 2023 e venceu por 2 a 1. Com uniforme novo, o Corinthians voltou a atuar na frente de sua torcida após um mês e precisava mostrar resultado depois da derrota para o Remo na Copa do Brasil. Mas a equipe não fez grande apresentação. Sem Renato Augusto, o time não conseguiu criar boas jogadas para o ataque e a defesa parecia insegura. O melhor lance do primeiro tempo foi um chute de longe de Matheus Bidu que o goleiro Rafael se esticou para defender. Na segunda etapa, o jogo ficou mais fluído dos dois lados até que aos 22 minutos, em boa troca de passes na entrada da área, Matheus Araújo fez seu primeiro gol no profissional e abriu o placar para o Timão.

Aos 28, Yuri Alberto quase ampliou, mas Rafael fez grande defesa. Aos 42, Roger Guedes marcou após lance de escanteio. O lance foi revisado no VAR e confirmado. Aos 49, Lucas Oliveira diminuiu para a Raposa. No meio da semana, o Corinthians tem compromisso pela Copa Libertadores contra o Argentinos Juniors e na segunda rodada do Brasileirão viaja para enfrentar o Goiás no domingo, 23, às 19h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Cruzeiro joga contra o Grêmio no sábado, 22, às 21h. No outro jogo da rodada, o Flamengo fez 2 a 0 no Coritiba. Para fechar a 1ª rodada, o Grêmio enfrenta o Santos às 18h30 (horário de Brasília).