No Brasileirão, Corinthians vence Ceará em confronto direto pela Libertadores

Vitória por 2 a 1 deixa o time alvinegro na 8ª colocação da tabela com 48 pontos

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Léo Natel marcou o segundo gol do Corinthians



Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Ceará na Neo Química Arena nesta quarta-feira, 03, em briga direta por vaga na Copa Libertadores e saiu vencedor por 2 a 1, com gols de Fábio Santos e Léo Natel. O resultado deixa o Timão na 8ª colocação com 48 pontos e o Ceará caiu para a 12ª colocação, estacionando nos 45 pontos. Apesar da vitória corintiana, quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 15 minutos, Fabinho fez seu primeiro gol no campeonato em desviou após escanteio cobrado por Viña. A comemoração durou pouco porque aos 18 minutos, Klaus derrubou Gabriel na grande área e, com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti. Fábio Santos foi para a bola e converteu. Aos 27, Gustavo Silva fez bela jogada, cruzou na área e Léo Natel empurrou para as redes, virando o jogo.

No retorno do intervalo, o Ceará se apresentou com mais vontade e teve as melhores chances de empatar a partida. O Corinthians assustou pouco, mas nos minutos finais sufocou os cearenses. O melhor lance foi um chute de fora da área de Ramiro que o goleiro Richard salvou. Com as chances desperdiçadas, o placar terminou em 2 a 1. Na próxima rodada o Corinthians enfrenta o Athletico-PR no dia 10 de fevereiro, quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Já o Ceará joga contra o São Paulo no mesmo dia às 21h.