Narrador chama Lucas Braga de ‘crioulinho’ e Santos diz que vai acionar a Justiça

Haroldo de Souza, da Rádio Gaúcha, também se referiu ao jogador como ‘cidadão de cor’

RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Braga foi titular contra o Grêmio nesta quarta-feira



Durante a transmissão de Grêmio e Santos nesta quarta-feira, 03, pela Rádio Gaúcha, o narrador Haroldo de Souza chamou o atacante santista Lucas Braga de “crioulinho” e “cidadão de cor”. O vídeo do momento da ofensa foi compartilhado pela jornalista Anita Efraim em sua conta oficial do Twitter e o time da Baixada Santista se posicionou sobre o caso. “O Santos FC não vem por meio desta apenas lamentar ou repudiar os termos racistas utilizados pelo narrador Haroldo de Souza, da Rádio Grenal. Não cabem mais lamentos ou notas de repúdio sobre racismo em pleno 2021. Cabe ação e mobilização”, escreveu o time em comunicado publicado nas redes sociais.

“O Clube, através de seu departamento jurídico, tomará medidas cabíveis, da mesma maneira esperamos uma reação efetiva do veículo de comunicação empregador desse senhor e da própria comunidade que compõe a audiência de tal rádio. É no silêncio, na omissão, na relativização frente ao preconceito que o racismo cresce silenciosamente e se estabelece de forma estrutural em nossa sociedade. Basta de tolerância com racismo! Basta!”, completa o Santos que utilizou a hashtag #TimeDeBrancoEDePreto.

O QUE É ISSO @rdgrenal? CRIOULINHO? 2021 E VOCÊS CHAMAM JOGADOR DE CRIOULINHO?

ISSO É RACISMO.

ALÔ @SantosFC! pic.twitter.com/T0h5acqHZD — Anita Efraim (@niefraim) February 3, 2021

A assessoria de imprensa que cuida da carreira de Lucas Braga, a MMC Sports, também se posicionou após o caso. “Nos sentimos enojados de ter de responder a uma situação como essa, inexplicável em todos os sentidos. Acreditamos ser um extremo absurdo a forma com a qual o locutor Haroldo Costa se referiu ao atleta, proferindo pronomes racistas e o fazendo com naturalidade. A MMC reafirma que estará ao lado de seu atleta, prestando todo o apoio necessário, e endossando qualquer ação que Lucas Braga queira tomar nesse momento”, disseram em post no Instagram.