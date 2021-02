Barcelona sofre, mas vence Granada na prorrogação e está na semi da Copa do Rei

Tempo regular terminou em 2 a 2, mas a equipe catalã conseguiu virar para 5 a 3 com dois gols de Griezmann e Jordi Alba; de Jong também balançou as redes

Reprodução/ Twitter

O time do Barcelona não tem convencido nesta temporada. Com turbulências nos bastidores, a equipe também não responde com um bom futebol dentro de campo e nesta quarta-feira, 03, passou sufoco contra o Granada em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Rei. No estádio Nuevos Los Cármenes, a equipe de Ronald Koeman se classificou na prorrogação ao vencer por 5 a 3 o adversário. Quem abriu o placar foram os donos da casa com o brasileiro Kenedy aos 33 minutos. No retorno do intervalo, Soldado ampliou aos dois minutos e deixou a equipe do Barça em condições complicadas. Antonie Griezmann e Jordi Alba apareceram e igualaram o placar nos minutos finais da partida. Antes do apito final, Messi ainda acertou o travessão.

Empatado em 2 a 2, o jogo foi para a prorrogação e foi aí que a equipe catalã se garantiu. Aos 100 minutos, o francês Griezmann voltou a marcar e deixou o Barcelona na frente, mas três minutos depois Fede Vico deixou o placar igualado novamente. Então, Frankie de Jong desempatou aos 108 minutos e, aos 113 minutos, Alba marcou seu segundo gol na partida e fechou a conta em 5 a 3 para o Barça. O resultado classifica a equipe de Koeman para a próxima fase, junto com Sevilla e Levante. A última vaga será definida entre Real Betis e Athletic Bilbao nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília).