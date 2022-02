No primeiro jogo sem Sylvinho, Corinthians vira sobre o Ituano com brilho de Paulinho 

Com o resultado, o clube do Parque São Jorge se isola na liderança do Grupo A, chegando aos 7 pontos, três a mais que o segundo colocado Guarani

DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho comemora gol feito em vitória do Corinthians sobre o Ituano



Na primeira partida após a demissão do técnico Sylvinho, o Corinthians encontrou muitas dificuldades, mas venceu o Ituano por 3 a 2, no Novelli Júnior, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Mesmo ficando atrás do placar em duas oportunidades, o Alvinegro paulista contou com a estrela de Paulinho para ganhar. Além de sofrer uma penalidade, convertida por Fábio Santos, o meio-campista fez o gol que decretou o triunfo. Giuliano, que saiu do banco de reservas, foi o autor do outro tento do Timão. Neto Berola e Cleberson, ambos no primeiro tempo, foram os responsáveis por balançar as redes a favor da equipe interiorana. Com o resultado, o clube do Parque São Jorge se isola na liderança do Grupo A, chegando aos 7 pontos, três a mais que o segundo colocado Guarani. O Ituano, por sua vez, permanece na terceira colocação da chave C, com 7 pontos, atrás de Palmeiras (10) e Mirassol, que hoje estariam classificados para o mata-mata.

Com o interino Fernando Lázaro no banco de reservas, o Corinthians começou em ritmo lento e acabou sendo surpreendido logo aos 5 minutos, quando Gerson Magrão roubou a bola de Cantillo e acionou Neto Berola para marcar. Melhor no jogo, o time de Itu chegou a ampliar logo na sequência, mas viu o VAR anular. O Alvinegro só foi acordar aos 30 minutos com Paulinho, que invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Pegorari. Na cobrança, Fábio Santos mandou na costura da rede, deixando tudo igual. O alívio corintiano, todavia, durou somente até os 42. Após cobrança de escanteio de Gérson Magrão, Rafael Pereira cabeceou. Cássio defendeu, e Cleberson, no rebote, marcou.

No retorno de intervalo, Fernando Lázaro promoveu a entrada de Giuliano na vaga de Victor Cantíllo, deixando Renato Augusto como primeiro volante. Logo no minuto inicial e em seu primeiro toque na bola, Giuliano aproveitou cruzamento de Roger Guedes para empatar o jogo novamente. O gol cedo motivou o Alvinegro, que passou a pressionar, tomou conta do jogo e virou aos 27 com Paulinho. O meio-campista, craque do confronto, se posicionou dentro da área e esperou cruzamento de Gabriel Pereira para desviar de cabeça para as redes. Na reta final, a partida ficou aberta, com o Ituano se aproximando do terceiro tento, mas sem evitar sua primeira derrota no Estadual. Na próxima quarta-feira, 9, o Ituano visita o Água Santa, em busca de uma melhora na tabela de classificação. Já o Corinthians volta a campo no dia seguinte, quando recebe o Mirassol, na Neo Química Arena.