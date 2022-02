Sylvinho se despede do Corinthians e manda recado para torcida; confira

Demitido após a derrota para o Santos, na última quarta-feira, 2, pelo Campeonato Paulista, o treinador exaltou seus feitos à frente do time

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Sylvinho se despediu do Corinthians através das redes sociais



Sylvinho divulgou uma carta, através das redes sociais, para se despedir dos funcionários, jogadores e torcedores do Corinthians. Demitido após a derrota para o Santos, na última quarta-feira, 2, pelo Campeonato Paulista, o treinador não demonstrou rancor, mas exaltou seus feitos à frente do time. “Quero agradecer a oportunidade de poder ter retornado ao Corinthians para trabalhar como treinador do clube que me formou como atleta. Foi motivo de muito orgulho ter colaborado, nesses oito meses, com um processo que resultou no retorno do clube à Libertadores, além de ter participado da formação e consolidação de jovens jogadores que, assim como eu no passado, tiveram a oportunidade de vestir essa camisa”, disse.

Questionado por parte da torcida corintiana desde sua chegada, Sylvinho também mandou um recado para os torcedores, demonstrando respeito com a Fiel. “Agradeço aqui também aos jogadores com mais tempo de casa e aos que chegaram no decorrer do trabalho. Aos dirigentes e funcionários do clube, alguns ainda de minha época como jogador, meu muito obrigado por todo apoio e suporte. Foi um período de ótima convivência e muita dedicação. Ao torcedor corinthiano, a quem eu tenho o privilégio de conhecer há muito tempo, o meu mais profundo respeito. Foi muito bonito testemunhar novamente sua paixão e apoio incondicional ao time. Um grande abraço a todos”, acrescentou o técnico.