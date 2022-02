Mauro Cezar ridiculariza interesse do Corinthians em Jorge Jesus: ‘É uma fantasia’ 

‘O clube do Parque São Jorge é igual aquele cara que não paga condomínio, IPTU e aluguel, mas anda de carro novo, tem roupa cara e um relógio bonito’, disse o comentarista do Grupo Jovem Pan

Em busca de um treinador após demitir Sylvinho, a diretoria do Corinthians tem como principal alvo o português Jorge Jesus, que está sem trabalhar desde o ano passado, quando foi desligado pelo Benfica. Apesar de não precisar negociar com outro clube, o Alvinegro terá que lidar com a alta pedida do Mister. Segundo informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o técnico e sua comissão querem cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) por ano para fechar com o clube paulista. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista ridicularizou o interesse do Timão no profissional, lembrando que a agremiação acumula quase R$ 1 bilhão em dívidas.

“Jorge Jesus é um cara extremamente vaidoso e vai querer um time que possa disputar todas as competições. Então, se o Corinthians quer contratá-lo, passa por um processo de convencimento. Tem a questão financeira também… Ele está confortável, já que o Benfica está pagando ele. Agora, o que me chama atenção é a naturalidade de um clube com uma dívida colossal ter o interesse em contratar um técnico que custa cerca de R$ 2 milhões por mês. Isso depois de fechar com vários jogadores caros. Isso eu não consigo entender! A receita do Corinthians continua escoando para pagar a dívida do estádio, então a sangria continua. Isso é impressionante! O Corinthians vive uma fantasia. É igual aquele cara que não paga condomínio, IPTU e aluguel, mas anda de carro novo, tem roupa cara e um relógio bonito”, disse Mauro Cezar Pereira, nesta sexta-feira, 4.

