Nos acréscimos, Corinthians leva empate do Internacional pelo Brasileirão

Jogo no Beira-Rio terminou em 2 a 2 e equipes seguem na segunda parte da tabela

MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Internacional empataram na 18ª rodada do Brasileirão



Tentando subir na tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou contra o Internacional neste sábado, 5, e empatou por 2 a 2. O resultado mantém o alvinegro na 14º colocação, enquanto o Colorado sobe para 10º. Foi o primeiro jogo do Brasileirão sem Róger Guedes, que se transferiu para o futebol catari. Em meio a disputa de Libertadores, o Internacional colocou um time misto em campo, ao contrário do Corinthians, e quem saiu na frente foram os visitantes. Aos 13 minutos, Renato Augusto bateu no contrapé do goleiro Rochet e abriu o marcador. Não demorou muito e aos 17, Bruno Henrique empatou. No segundo tempo, a partida estava bem equilibrada até que aos 37, a arbitragem marcou pênalti para o Corinthians. Fábio Santos foi para a cobrança e converteu, recolocando o Timão em vantagem. Mas nos acréscimos, Luiz Adriano marcou de cabeça e fechou o placar em 2 a 2. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Coritiba e o Internacional encara o líder Botafogo.