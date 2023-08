Brasileirão: De pênalti, Santos empata no fim com o Athletico-PR

Furacão saiu na frente ainda no primeiro tempo e, nos acréscimos, Marcos Leonardo decretou o 1 a 1

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Athletico Paranaense viajou até São Paulo para enfrentar o Santos e levou o empate no fim. Neste sábado, 5, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro. O jogo no primeiro tempo teve um início mais estudado entre as equipes. Até que aos 29 minutos, Pablo recebeu de Fernandinho na direita e bateu cruzado, abrindo o placar. Aos 37, Madson cabeceou no cantinho e João Paulo fez grande defesa. No segundo tempo a partida ficou mais aberta com o Santos se lançando ao ataque e dando espaços para o Athletico-PR tentar o contra-ataque, mas as equipes tiveram dificuldades na finalização. Nos acréscimos, a bola bateu no cotovelo de Thiago Heleno e a arbitragem marcou pênalti para o Santos. Marcos Leonardo foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo. O resultado deixa o Athletico na 6ª posição, enquanto o Santos estaciona no 15º lugar.