O Corinthians ainda tem chance de ir para a Libertadores? Veja a resposta de Vampeta

O time paulista está na nona posição, com cinco pontos a menos que o Fluminense, primeira equipe classificada para a fase preliminar do torneio sul-americano

JEFFERSON PEIXOTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta falou sobre a possibilidade do Corinthians voltar à Libertadores



O Corinthians viu o sonho de disputar a Copa Libertadores da América na temporada 2021 ficar mais distante com a derrota para o Bahia, na noite da última quinta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Restando seis rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o time paulista está na nona posição, com cinco pontos a menos que o Fluminense, primeira equipe classificada para a fase preliminar do torneio sul-americano. Logo após o embate, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem, falou sobre a possibilidade do Timão alcançar o Tricolor das Laranjeiras.

“O Corinthians estava em uma situação muito pior. Se você lembrar da época do Tiago Nunes e do Coelho, o otimismo era não cair. Com a chegada do Mancini, criou-se uma expectativa de Libertadores, que ainda está em aberto, já que são 18 pontos em jogo durante seis rodadas. Mas com os resultados das últimas rodadas (derrotas para RB Bragantino e Bahia), ficou muito mais difícil”, comentou o ex-jogador que marcou época no Alvinegro paulista.

O narrador Fausto Favara, por sua vez, foi mais crítico ainda e questionou a qualidade do elenco corintiano. “Eu acho que não dava para fazer melhor, não. O Corinthians tem um time muito limitado! É um time fraco! De maneira assustadora, nós colocamos esse time no mesmo patamar de Bahia e Sport. Vocês conseguem ver potencial nesse time? Não dá para ganhar o Campeonato Paulista. Depois da derrota, acho muito difícil ir para a pré-Libertadores. O que me preocupa é a demora para mexer na equipe. Então, o Mancini fez um bom trabalho no começo, mas se manter esse elenco… Fora o problema salarial”, disse o locutor.