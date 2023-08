Ônibus do Corinthians é atacado por torcedores do São Paulo na chegada ao Morumbi

Delegação também teve problemas em trajeto por causa de escolta policial e jogo terá atraso de 10 minutos

Reprodução/ Twitter @MeuTimao Quatro janelas foram quebradas por pedras e garrafas jogadas contra o ônibus



O Corinthians teve seu ônibus depredado quando chegava ao estádio do Morumbi para enfrentar o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 16. Em entrevista ao Sportv, o presidente Duílio Monteiro Alves disse que a escolta policial demorou para chegar ao hotel e a delegação alvinegra demorou 1h para fazer um percurso de 3km, e na chegada ao estádio quatro janelas foram atingidas por pedras e garrafas de torcedores tricolores, mas ninguém ficou ferido. Duílio reclamou de organização porque atrasou aquecimento do Corinthians e times conversam sobre possível atraso do início de jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo também reclamou de escolta que, segundo ele, errou o caminho. A CBF confirmou atraso de dez minutos.