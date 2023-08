Manchester City vence Sevilla nos pênaltis e conquista título inédito da Supercopa da Europa

Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o time de Pep Guardiola levou a melhor nas penalidades e ganhou por 5 a 4

EFE/EPA/GEORGIA Manchester City superou o Sevilla nas penalidades



O Manchester City encontrou muitas dificuldades, mas conseguiu superar o Sevilla e conquistar o título da Supercopa da Europa 2023, nesta quarta-feira, 16, no Estádio Karaiskakis, na Grécia. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o time de Pep Guardiola levou a melhor nas penalidades e ganhou por 5 a 4. Assim, o clube inglês conquista pela primeira vez o torneio, que reúne os atuais vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa. A equipe espanhola, por sua vez, amarga seu sexto vice-campeonato – os Rojiblancos também perderam as decisões de 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020. O único título do Sevilla na competição ocorreu em 2006, quando superou o Barcelona.

Como foi o jogo

O Manchester City começou a partida controlando a posse de bola e tomando a iniciativa, mas parou no bloqueio rival. Pior do que isso, o time de Guardiola viu o Sevilla abrir o placar aos 25 minutos, com En-Nesryi. Após cruzamento da esquerda de Acuña, o centroavante apareceu entre os zagueiros para testar no cantinho. Sem objetividade, os ingleses trocaram passes, mas quase não incomodaram o goleiro Bono na primeira etapa. No retorno do intervalo, os espanhóis tiveram excelentes oportunidades, mas pararam no goleiro Ederson. Depois das defesas do brasileiro, o City entrou na partida, passou a incomodar mais e empatou com Palmer, aos 18 minutos. No tempo restante, os britânicos “martelaram” bastante, mas pararam no arqueiro marroquino dos Rojiblancos. Nas penalidades, Haaland, Álvarez, Kovacic, Grealish e Walker não desperdiçaram para os Citizens. Os espanhóis também converteram com Ocampos, Rafa Mir, Rakitic e Montiel. Na última batida, porém, Gudelj acertou o travessão.