Palmeiras domina, mas Piquerez marca contra e cede empate para Corinthians no Derby

O sétimo e último dérbi de 2025 terminou sem vencedor. Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, em jogo bem menos tenso do que os anteriores, quando os alvinegros se saíram melhor em decisões. Os gols foram de Vitor Roque, de pênalti, e Piquerez, contra, pela 22ª rodada do Brasileirão, a última antes da pausa para a Data Fifa. O retrospecto do ano termina favorável ao Corinthians: três vitórias, três empates e apenas uma derrota. O time venceu duas vezes no Allianz Parque, conquistou o título paulista em cima do rival e ainda eliminou o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil.

Após a Data Fifa, os corintianos voltam a campo no dia 10 de setembro, contra o Athletico-PR, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, em casa, após vitória por 1 a 0 na Arena da Baixada. O Palmeiras encara o Internacional três dias depois, pelo Brasileirão.

O jogo

Com Matheuzinho lesionado e desconfiança em Félix Torres na lateral direita, Dorival optou por improvisar Charles, que acabou cometendo o pênalti em Flaco López. Vitor Roque bateu e abriu o placar, coroando o bom início do Palmeiras. O Corinthians só reagiu após sair atrás, empurrado pela torcida. Apesar dos erros ofensivos, encontrou o empate na bola parada: Garro levantou na área, Gustavo Henrique cabeceou e Piquerez desviou contra o próprio gol, vencendo Weverton.

Depois disso, o time da casa dominou os minutos finais da primeira etapa, criando boas chances com Angileri e Gui Negão. O Palmeiras quase voltou a ficar à frente em oportunidade clara de Vitor Roque, defendida por Hugo Souza. No segundo tempo, o Corinthians cresceu com melhor atuação de Garro, que articulou jogadas com Memphis e Gui Negão. O Palmeiras, por sua vez, buscou o ataque em cruzamentos, mas pouco efetivos. Em lance mais perigoso, Aníbal lançou Maurício, que parou novamente em Hugo.

O Corinthians passou a ter dificuldades para chegar à área rival na reta final, enquanto o Palmeiras manteve a posse, mas sem transformar em gols. O placar de 1 a 1 acabou refletindo o equilíbrio no último clássico do ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo