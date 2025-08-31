Em jogo de estreia de Vojvoda, Santos fica no empate sem gols com o Fluminense na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Partida marcou o retorno de Neymar ao time titular do Peixe, após suspensão, mas terminou sem gols e com poucas emoções

RODRIGO JESUS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Lance da partida entre as equipes do Santos e do Fluminense, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A 2025, disputada no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), na baixada santista



Santos e Fluminense ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo (31), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Vila Belmiro. A partida marcou o retorno de Neymar ao time titular do Peixe, após suspensão, mas terminou sem gols e com poucas emoções. No primeiro tempo, o Fluminense foi superior, controlando a posse de bola e criando as principais chances, mas pecou na finalização. Já na etapa final, o Santos reagiu e levou perigo. Logo aos três minutos, Neymar cobrou falta para Rollheiser, que bateu de primeira, exigindo grande defesa de Fábio. No rebote, Guilherme também parou no goleiro tricolor.

Nos acréscimos, Tiquinho Soares chegou a balançar as redes para o Fluminense, mas o gol foi anulado por impedimento. O jogo ainda teve momentos de tensão, como a cobrança de uma falta próxima à área, em que Neymar discutiu com Ganso e acabou recebendo cartão amarelo por reclamação. Com o empate, o Santos chegou a 22 pontos e ocupa o 15º lugar, ainda próximo da zona de rebaixamento. O Fluminense soma 28 pontos, em 9º lugar, mas com jogos a menos em relação a alguns adversários diretos.