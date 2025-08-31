Brasileiro Feminino terá final inédita entre Corinthians e Cruzeiro

Pelo fato de ter vencido o jogo de ida e volta das quartas de final e empatado com o São Paulo no jogo de volta de semifinal, o Corinthians vai ter a chance de decidir a partida dentro de casa

ALEX MIRANDA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e DUDU MACEDO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Cruzeiro vão decidir a final do Brasileiro Feminino 2025



O Brasileiro Feminino conheceu neste domingo (31) os seus finalistas. Corinthians e Cruzeiro, a primeira e segunda melhor campanha do Campeonato, não decidir o título da competição. Essa é a nona vez consecutivas que as Brabas chegam na decisão, enquanto as Cabulosas conseguiram pela primeira vez chegar na final. Com a classificação, as duas equipes já estão garantidas na Libertadores de 2026, já que o campeão e vice-campeão do torneio garantem vaga na próxima fase.

Pelo fato de ter vencido o jogo de ida e volta das quartas de final e empatado com o São Paulo no jogo de volta de semifinal, o Corinthians vai ter a chance de decidir a partida dentro de casa, diante de sua torcida. Apesar de ter terminado na primeira posição da etapa regular do Brasileiro, o Cruzeiro empatou o primeiro jogo das quartas de final contra o Bragantino e perdeu o jogo de volta para o Palmeiras, o que fez o time perder a chance de decidir dentro de cada.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Corinthians 2 x 2 São Paulo

Com a vantagem do jogo de ida, o Corinthians só precisava de um empate com o São Paulo neste domingo para se garantir, mais uma vez, na final da competição. Apesar das tricolores terem criado as melhores chances e chegado mais vezes ao gol, as Brabas foram mais eficazes. Abriram o placar com Mariza em sobra de bola dentro da área. Aline Milene até chegou empatar, mas Andressa Alves deixou o Corinthians na frente mais uma vez. Antes do final do primeiro, o São Paulo teve a chance de empatar de pênalti, mas Bruna Calderan parou em Nicole.

Na volta para o segundo tempo, as tricolores empilharam oportunidade, mas não eram eficazes na finalização. O segundo gol demorou sair, mas veio dos pés de Isa, que deixou tudo igual. Chances para tentar empatar o jogo não faltou para o São Paulo, mas a falta de precisão no chute ao gol eliminou as tricolores do Brasileiro 2025.

Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras

Com recorde de público do futebol feminino em Minas Gerais, o Cruzeiro recebeu o Palmeiras neste domingo com a missão de segurar o resultado conquistado no jogo de ida e se garantir, pela primeira vez na história, na final do campeonato. Conseguiu, mas teve um certo sufoco. Isso porque a palestrinas saíram na frente com gol de Poliana, aos 47 minutos do primeiro tempo. Na reta final, Marilia empatou o jogo e deu um certo respiro para as cabulosas que ainda tinham dois gols de vantagem sobre as adversárias, pois venceu a partida de ida por 3 a 1.

Só que já no final do jogo, artilheira do Brasileiro, Amanda Gutierres, marcou deixou as palestrinas na vantagem. Para levar a partida para os pênaltis, o Palmeiras precisava de mais um gol, o que não aconteceu. Com o resultado, o Cruzeiro avançou para final. O primeiro jogo vai ser realizado em Minas Gerais.