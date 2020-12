Com dois gols de Neymar, PSG vence Manchester United e embola chave na Champions

Grupo H tem PSG, United e RB Leipzig empatados com 9 pontos e com chances de se classificar para as oitavas na última rodada da fase de grupos

EFE / EPA / PETER POWELL Neymar marcou dois em vitória do PSG sobre o United



Jogando pela classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain não decepcionou e venceu o Manchester United por 3 a 1, no Old Trafford, nesta quarta-feira, 02. O PSG entrou em campo como terceiro colocado do grupo H, com seis pontos, três a menos que o próprio United e que o RB Leipzig, que venceu o Istambul Basaksehir por 4 a 3 na Turquia. Depois da vitória de hoje, são os franceses que tem a melhor situação para a última rodada da fase de grupos. Para avançarem, os comandados de Thomas Tüchel precisarão apenas derrotar o Basaksehir, que soma apenas três pontos. Já os ‘Diabos Vermelhos’ e o RB Leipzig farão confronto direto na Alemanha e só avançarão juntos caso empatem e o PSG perca em Paris.

Com a bola rolando, logo aos seis minutos do primeiro tempo, Mbappé chutou cruzado, Neymar ficou com a sobra e completou para a rede. Aos 31, Rashford bateu rasteiro e contou com desvio no português Danilo Pereira para deixar tudo igual. O jogo ficou lá e cá, e as duas equipes acertaram finalizações no travessão. Cavani quase fez valer a “lei do ex” em conclusão por cobertura, e Marquinhos carimbou a trave em cabeceio. Até que aos 23 do segundo tempo, Marquinho aproveitou a bola na pequena área e desempatou. Um minuto depois, o volante Fred acertou carrinho em Herrera e foi expulso. Com um a mais, o time francês “fechou o caixão” aos 45, Neymar iniciou a jogada, deu para Rafinha e apareceu na área para finalizar e dar números finais ao duelo.

Barcelona, Juventus e Chelsea atropelam

Já classificados, Barcelona e Juventus voltaram a vencer nesta quarta. Única equipe a ainda manter os 100% de aproveitamento, o Barça derrotou o Ferencváros por 3 a 0 em Budapeste, com gols de Griezmann, Braithwaite e Dembélé, e chegou a 15 pontos. Com Alex Sandro na formação inicial e Danilo e Arthur entrando no segundo tempo, a ‘Velha Senhora’ ganhou do Dínamo de Kiev de 3 a 0 no Allianz Stadium. Morata, Cristiano Ronaldo e Chiesa foram à rede. Barça e Juve se enfrentarão na luta pela liderança no Camp Nou na próxima seman, e a equipe catalã poderá até perder por um gol. Ferencváros e Dínamo têm um ponto cada e farão confronto direto em Kiev na briga pelo terceiro lugar, que leva à Liga Europa.

Mas quem chamou mesmo atenção foi o atacante Giroud, que marcou os quatro gols da goleada do Chelsea sobre o Sevilla por 4 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán. As duas equipes já haviam se garantido na próxima fase, e o resultado na Espanha oficializou os ‘Blues’ na ponta da tabela do grupo E, com 13 pontos, três a mais que o adversário. Mais cedo, o Krasnodar havia vencido o Rennes por 1 a 0 na Rússia e confirmado um lugar na Liga Europa. Borussia Dortmund e Lazio empataram em 1 a 1 no Signal Iduna Park, resultado suficiente para classificar os ‘Aurinegros’. Os ‘Biancocelesti’, que tiveram participação de Lucas Leiva e Andres Pereira, têm nove e dependem de um empate com o Club Brugge na semana que vem, em Roma, para avançar. O Brugge se manteve vivo no torneio, em teceiro lugar no grupo F, com sete pontos, ao derrotarem o Zenit São Petersburgo por 3 a 0 na Bélgica, eliminando a equipe do lateral Douglas Santos e do atacante Malcom.

*Com informações da EFE