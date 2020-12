Palmeiras goleia Delfín por 5 a 0 e está nas quartas de final da Copa Libertadores

Gabriel Veron foi o destaque da partida com dois gols; Patrick de Paula, William e Danilo também balançaram as redes

JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras teve vida fácil nos confrontos de oitavas de final da Copa Libertadores. Enfrentando o modesto time do Delfín, do Equador, a equipe de Abel Ferreira não precisou de muito para golear por 5 a 0 no jogo de volta, no Allianz Parque. No jogo de ida, o Verdão já tinha vencido por 3 a 1 (placar agregado de 8 a 1). Na partida desta quarta-feira, 02, Patrick de Paula abriu o placar aos 29 minutos com um belo gol. Na volta do intervalo, Gabriel Veron balançou as redes logo aos três minutos de cobertura e carimbou a vaga para a próxima fase. Mesmo com a classificação garantida o time do Palmeiras não parou de atacar e William Bigode fez o terceiro aos seis minutos.

Não demorou muito para o placar se ampliar. Veron marcou de voleio aos 15 minutos. Nos acréscimos, Danilo fechou a conta em 5 a 0. Até o momento, somente o Palmeiras e Santos são os representantes brasileiros na próxima fase da Libertadores. Racing e River Plate também se classificaram. Com a vitória larga contra o Delfín, o Palmeiras agora espera o vencedor de Libertad e Jorge Wilstermann (3 a 1 para o Libertad) que se enfrentam na rodada das 21h30 desta quarta-feira. No final de semana, o Verdão tem um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. O clássico contra o Santos acontece no sábado às 17h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. As equipes estão empatadas em pontos, com 37, nas posições 5º e 6º da tabela.