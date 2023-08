Perto do adeus, Róger Guedes participou de 60% dos gols do Corinthians no Campeonato Brasileiro

Atacante já vive um clima de despedida dentro do clube do Parque São Jorge

FáBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes comemora vitória do Corinthians contra o Atlético-MG



Róger Guedes está perto de deixar o Corinthians para assinar com o Al Saad (Catar), informou o portal “Meu Timão”, nesta terça-feira, 1º. Fora da lista de relacionados para o duelo contra o Newell’s Old Boys (Argentina), marcado para as 21h30 de hoje, na Neo Química Arena, o atacante já vive um clima de despedida dentro do clube. Caso a negociação seja concretizada, o jogador deve ser uma baixa importante para o restante da temporada. No Campeonato Brasileiro, ele balançou as redes oito vezes e deu uma assistência, participando de nove dos 15 gols marcados pelo time (60%). Artilheiro do Alvinegro no ano, Róger Guedes soma 22 gols em 41 partidas, tendo uma média altíssima no setor ofensivo. Por todo este contexto, a diretoria corintiana não descarta trazer uma contratação de impacto para a vaga do atacante.