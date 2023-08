Reforço do São Paulo, James Rodríguez é o meia do Brasileirão com mais gols na carreira; veja top 10

Com passagens por grandes times da Europa, colombiano supera Giuliano, Arrascaeta, Eduardo e outros jogadores de sua posição

Reprodução/SPFC Play James Rodríguez assinou com o São Paulo até o meio de 2025



James Rodríguez será apresentado como novo reforço do São Paulo, nesta terça-feira, 1º. Com passagens por Real Madrid, Bayern de Munique e outros times importantes da Europa, o meio-campista chega ao Tricolor após passagens discretas pelo Al Rayyan (Catar) e Olympiacos (Grécia). Apesar disso, o colombiano também desembarca no país como um dos jogadores mais badalados de sua posição. Prova disso é que o são-paulino é o meia com mais gols na carreira entre os inscritos na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde que iniciou sua carreira no Banfield (Argentina), o ídolo da seleção colombiana soma 155 bolas na rede, 14 a mais que o segundo colocado Giuliano, do Corinthians. Giorgian Arrascaeta (135), Eduardo (134) e Everton Ribeiro (124) completam o top 5. Os dados foram compilados pelo SofaScore, site especializado em estatísticas de futebol.

Meio-campistas do Brasileirão com mais gols