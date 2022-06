Polícia prende suspeito de ameaçar Willian, do Corinthians

Atleta foi ameaçado por um torcedor da equipe que foi identificado e está sendo ouvido pelas autoridades

Felipe Szpak /Agência Corinthians Willian não foi o único jogador do Corinthians a sofrer ameaças recentemente



A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem que é suspeito de ameaçar o jogador Willian, que defende o Corinthians, através das redes sociais. A prisão foi confirmada à Jovem Pan pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Segundo as autoridades, o autor das ameaças foi identificado e preso nesta quarta-feira, 2, e foi encaminhado ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE). A SSP-SP ainda afirmou que novos detalhes serão divulgados após o fim da oitiva do suspeito. “Corinthians é tiro, é bandido, é facada, time de favela de bagunça!! Não é essa p** que tai não, cambada de marica!! Ou joga por amor ou joga por terror!! Já vai tarde fi, tem que ser homem em dobro pra vestir nossa camisa, c**”, recebeu Willian. Essa não é a primeira vez que jogadores do Corinthians procuram a polícia para denunciar ameaças. Recentemente, Cássio, Gil e o presidente Duílio Monteiro já registraram casos.

Em entrevista ao programa Bate-Pronto, da Jovem Pan Esportes, o delegado Cesar Saad, da Polícia Civil, exaltou o trabalho da corporação e informou que o autor da ameaça se mostrou arrependido e fez uma nota pedindo desculpas ao jogador. “Mais um trabalho rápido da Polícia Civil. Ontem, depois que o Willian e sua mulher procuraram a delegacia, nós já começamos a fazer um trabalho de inteligência e investigação. Estamos fazendo levantamento de outras possíveis pessoas que possam ter ameaçado o Willian. Mas o autor da ameaça principal já foi identificado, já esteve na delegacia hoje cedo. Mais um que se mostrou arrependido, já fez uma nota de retratação pedindo desculpas ao Willian e à família”, disse Saad.